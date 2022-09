Passo a Paço reuniu mais de 300 mil pessoas em 4 dias em Manaus

Manaus/AM - No último dia do festival #SouManaus Passo a Paço 2022, nesta terça-feira (06), o prefeito de Manaus, David Almeida, comemorou o sucesso do evento que reuniu mais de 300 mil pessoas durante os quatro dias de festa e destacou que essa edição resgatou a autoestima da capital amazonense após a pandemia da Covid-19.

