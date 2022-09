Passo a Paço: confira linhas de ônibus com viagens após meia-noite em Manaus

A medida visa dar mais conforto aos usuários de transporte coletivo, que irão acompanhar as apresentações culturais e visitar os estandes no local.

Manaus/AM - Cerca de 16 linhas de ônibus, que circulam em todas as áreas da cidade, irão fazer uma viagem extra após a meia-noite, para atender os participantes do “#SouManaus Passo a Paço 2022”, a ser realizado nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2022, no centro histórico de Manaus.

