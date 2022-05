Passarelas são instaladas na Feira da Manaus Moderna devido à cheia do rio Negro

A primeira área a receber a instalação foi o setor do peixe no dia 11 de maio. Ao todo, 500 metros quadrados de pontes já foram instalados na feira Manaus Moderna. Seguindo o monitoramento da subida dos rios, o próximo setor a receber o serviço de prevenção é o da carne.

“Esse trabalho é de prevenção. Estamos monitorando a subida das águas do rio Negro diariamente e nos antecipando com a construção de passarelas para que o trânsito de permissionários e clientes dentro da feira Manaus Moderna, especialmente nas áreas mais baixas, não seja prejudicado e os feirantes continuem vendendo e garantindo sua renda. A determinação do prefeito David Almeida é agir preventivamente, combatendo os efeitos da enchente”, explicou o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

Manaus/AM - Passarelas foram instaladas no setor conhecido como feirinha, que funciona nos fundos da feira Manaus Moderna, uma das áreas mais baixas, que deve sofrer os impactos da cheia do rio Negro. O trabalho terminou na madrugada de sábado (21).

