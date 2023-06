Passagem subterrânea é interditada por tempo indeterminado após acidente em Manaus

Manaus/AM - A passagem subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, que liga as avenidas João Valério e São Jorge, no bairro Chapada, zona Centro-Sul, será parcialmente interditada, a partir das 21h, desta quarta-feira (7), por tempo indeterminado.

A prefeitura dará início a partir das 22h no serviço de reparo do limitador de altura, danificado após uma carreta se chocar contra o equipamento.

O trânsito de veículos de grande porte ficará proibido no local, somente veículos pequenos poderão acessar a passagem subterrânea. Para acessar as avenidas Constantino Nery (sentido bairro/Centro) e São Jorge, os condutores deverão utilizar as alças laterais que dão acesso à avenida Constantino Nery (sentido Centro/bairro) e pegar o retorno pela alça inferior do Parque dos Bilhares. A interdição parcial será por tempo indeterminado.

Por segurança viária, as duas estruturas foram retiradas para manutenção em fevereiro deste ano. O IMMU montou uma operação permanente 24 horas no local, restringindo a passagem de carretas ou veículos de grande porte para garantir a segurança de condutores e pedestres.

Com informações da assessoria.