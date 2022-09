Passageiros se revoltam e quebram vidros de 'Amarelinhos' após acidente em Manaus

Um mototaxista foi atingido na colisão e machucou as pernas. Após o acidente, populares revoltados com a situação quebraram os vidros dos veículos. No local, testemunhas informaram que o cobrador de um dos 'Amarelinhos' teria sido agredido e os motoristas foram encaminhados para depoimento no 1º DIP.

De acordo com informações da polícia, testemunhas relataram que uma das lotações estava trafegando em alta velocidade, quando freou bruscamente. Neste momento, um segundo veículo, também 'Amarelinho', tentou ultrapassar, mas acabou batendo na traseira do micro-ônibus.

