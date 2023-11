Passageiros já podem solicitar 'PassaFácil' on-line e receber cartão em terminais de Manaus

Manaus/AM - A prefeitura de Manaus lançou nesta quinta-feira (23), um canal on-line que permite aos usuários do transporte coletivo solicitarem o cartão PassaFácil para serem retirados nos próprios terminais de integração.

O atendimento é realizado pela assistente virtual do Sinetram, a Sindy, por meio do WhatsApp (92) 98444-4412, na opção 2 (Emissão de segunda via do cartão PassaFácil) ou opção 4 (Emissão de primeira via do cartão).



O cidadão deve informar os dados do CPF, selecionar qualquer uma das modalidades disponíveis no sistema de transporte da capital (comum, vale-transporte e estudantil), escolher o layout de sua preferência e optar entre as opções “Delivery” ou “Retirada Presencial” no terminal de integração da sua preferência, sem custo de entrega. Apenas o valor do cartão é cobrado em caso de segunda via.

O IMMU informa que a opção delivery continuará funcionando normalmente e a entrega é realizada em até 48 horas no endereço informado, após a cobrança da taxa de entrega.



O cronograma de lançamento do novo serviço nos terminais de Manaus está bem definido, oferecendo aos cidadãos datas específicas para cada local. No Terminal 1 (T1), o lançamento ocorre nesta quinta-feira; no Terminal 3 (T3) acontece no dia 27; e no Terminal 5 (T5), o serviço será implantado no dia 28.

Essa programação estratégica visa facilitar o acesso dos usuários aos novos serviços de aquisição do cartão PassaFácil, marcando um avanço significativo na mobilidade urbana de Manaus.