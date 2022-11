Passageiro morto ao reagir a assalto em ônibus estava indo comemorar aniversário do filho em Manaus

Manaus/AM - José Roberto Soares, 45, que morreu com uma facada no peito ao reagir a um assalto no ônibus 640, nesta terça-feira (22), estava a caminho do Shopping Sumaúma comemorar o aniversário do filho de 13 anos.

José foi esfaqueado dentro do coletivo na frente da esposa e do filho, após negar entregar o celular para um assaltante. Um vendedor de trufas que tentou ajudar José contou sobre como tudo aconteceu.

O assalto foi anunciado após o coletivo entrar na Avenida Max Teixeira. "Eu vi dois [criminosos], um com uma pistola e uma faca. Ele anunciou o assalto e eu só fiz ajoelhar e levantei os braços", contou. "Ele tentou furar um estudante, mas pegou na bolsa do estudante, e quando chegou na vez dele [José] ele não quis entregar o celular e pegou uma facada no peito", explicou a testemunha que não quis ser identificada.

"Ele estava desacordado, quando eu vi que ele sentou eu vi que ele estava desfalecendo. Fiquei conversando com ele, mas a respiração dele já estava fraca", disse. José foi levado para frente do 6º DIP, onde não resistiu e morreu.

Abalado com a situação, a testemunha, que também é pai, falou sobre o medo que sentiu. "Eu tô me sentindo no lugar do pai. Eu tô pensando nas minhas filhas, eu tenho uma de 14 e uma de 3, eu estava trabalhando", disse em lágrimas. "Imagine um filho perder o pai desse jeito. Me sobe uma revolta", contou.

Até o momento ninguém foi preso e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.