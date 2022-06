Passageira tenta esfaquear motorista e é impedida por cobradora em Manaus

Três passageiros imobilizaram a mulher e a ‘desarmaram’. Ela foi colocada para fora do coletivo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A motorista relatou que a mulher, aparentemente moradora de rua e com problemas mentais, estava sentada em uma calçada quando ao avistar duas idosas entrarem no ônibus, se aproximou e subiu no coletivo pela porta da frente.

Manaus/AM – Uma motorista quase foi esfaqueada por uma passageira na linha 440 na noite desta quarta-feira (15), no viaduto do Boulevard, zona Sul. A trabalhadora foi salva pela colega cobradora que conseguiu impedir uma tragédia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.