A partir de janeiro, imunossuprimidos poderão tomar 4ª dose de vacina contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - A partir do dia 03 de janeiro, Manaus começará a aplicar a 4ª dose de vacina contra Covid-19 nas pessoas com alto grau de imunossupressão. O intervalo será de quatro meses a partir da data da terceira dose. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (29) pela Prefeitura de Manaus. Podem receber a dose de reforço pessoas que tenham imunodeficiência primária grave; as que estejam fazendo quimioterapia ou radioterapia para tratamento de câncer; os transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; as que fazem uso de corticoides em doses igual ou maior que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais; as que façam uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias). Para receber a terceira dose, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita – original e cópia, que ficará retida para controle. A relação dos documentos específicos está disponível nas redes sociais da Semsa. Ainda na sexta-feira (31), haverá redução para três meses, no prazo para a terceira dose dos idosos de 60 anos e mais, contados a partir da data da segunda dose.

