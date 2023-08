Parque do Mindu vai mudar de nome para homenagear juiz

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O Projeto de Lei (PL) que altera o nome do Parque do Mindu, localizado na zona Centro-Sul de Manaus, foi aprovado na segunda-feira (7) pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM). O PL é de autoria da Prefeitura de Manaus e tem como objetivo homenagear Adalberto Carim, juiz que faleceu no ano passado.

O nome do parque, na prática, terá o acréscimo do nome do juiz, passando a se chamar “Parque Municipal Nascentes do Mindu - Dr. Adalberto Carim Antônio”. A proposta aguarda sanção do prefeito David Almeida (Avante).

O juiz ficou reconhecido por sua atuação na área ambiental, tendo dedicado décadas de sua vida em defesa da causa. Ele atuou na criação da primeira Vara Ambiental no Brasil em 1997, a Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias, onde teve diversos feitos como juiz, como a criação do projeto OCA do Conhecimento, Justiça Volante Ambiental e o Espaço da Cidadania Ambiental, todos voltados para a preservação, sustentabilidade e educação ambiental.