Paralisação no transporte Alternativo entra no 2º dia em Manaus

Manaus/AM - Trabalhadores do transporte “Alternativo” realizam uma nova paralisação na manhã desta sexta-feira (15), na Bola do Produtor, entre as avenidas Grande Circular e Autaz Mirim, na zona Leste.

O trânsito no local está bastante complicado. No local estão trabalhadores de sete cooperativas que protestam contra o atraso nos pagamentos dos vales-transportes e vales-estudantis.

Segundo os representantes das cooperativas, os valores estão atrasados há pelo menos três semanas.

Sem dinheiro para comprar combustível, eles alegam que não tem como continuar operando. As cooperativas cobram um posicionamento do Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros do Estado (Sinetram).