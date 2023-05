Para resgatar Iphone 12, amazonense mergulha em valão de esgoto no RJ; vídeo

Augusto conseguiu encontrar o aparelho após ficar cerca de três horas em meio ao lixo e água fétida. Ele contou que levou cinco pontos no pé e recebeu uma vacina antitetânica durante atendimento médico em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro.

Manaus/AM - O amazonense, Augusto Figueiredo, de 29 anos, mergulhou em um valão de esgoto para resgatar o celular dele, um Iphone 12, que teria caído no local. O caso aconteceu, neste sábado (06), quando ele voltava de um festival de rap, no Rio de Janeiro.

