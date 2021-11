Palestra sobre combate à corrupção acontece nesta quarta em Manaus

Sobre a Casa Militar - A Casa Militar é responsável pela segurança do patrimônio público e dispõe do setor de Inteligência, que investiga casos de corrupção dentro da estrutura municipal.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar Municipal, realiza palestra aos colaboradores sobre o “Combate à Corrupção no Amazonas”, nesta quarta-feira, 3, no auditório do órgão, localizado na Vila da Prata, zona Oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.