Palestra mostra importância de cuidados com a saúde do homem no Amazonas

O evento também contou com a palestra do coordenador estadual da saúde mental básica, Paulo Silva, que abordou sobre a questão mental masculina, afetividade e convivência social, a fim de sensibilizar quanto às ideias de sentimento e demonstração.

Anoar enfatizou a importância do conhecimento sobre o corpo masculino e todos os cuidados. A palestra teve como objetivo principal explicar a diferença entre os casos de hiperplasia – aumento no número de células de um órgão ou tecido – e câncer de próstata.

Manaus/AM - O urologista e secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Anoar Samad, ministrou, nessa quarta-feira (11), a palestra “A saúde da próstata” para conscientizar os servidores da pasta sobre os cuidados com a saúde do homem.

