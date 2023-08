Palcos do festival ‘SouManaus Passo a Paço 2023’ começam a ser montados

Com 20x20 metros de dimensão, o palco na plataforma Malcher, também chamado de “Guardião da Amazônia”, traz consigo matrizes dos povos indígenas que habitavam no Amazonas, como os Ajuricaba, Kokama e Adnair, além de uma pegada mecatrônica, na qual terá o coração da floresta. No cocar, será simbolizado o tronco de cada tribo, numa visão futurista.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.