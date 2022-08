Pai pede ajuda para encontrar filho que sumiu após sair para assistir a jogo em Manaus

Informações sobre a localização dele podem ser repassadas à polícia pelo telefone 92) 3214-2269, ou pelo 181. No dia em que desapareceu, o homem usava uma bermuda jeans, camisa polo vermelha e sandálias com o escudo do Flamengo. Ele também estava com um boné preto.

Ao sair, ele informou aos familiares que iria até o campo e mais tarde voltava, mas não retornou e nem fez mais contato. Durante as buscas, conhecidos afirmaram que chegaram a ver Raimundo no local, mas não sabem dizer para onde ele foi depois.

Manaus/AM – Raimundo Miranda Chaves, 25, está desaparecido desde o último sábado (27). O homem foi visto pela última vez no campo da Lagoa Azul, onde acontecia um jogo de futebol, no bairro Mauazinho, na zona Leste.

