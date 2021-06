Pagamento da 3ª parcela do IPTU 2021 sem multas deve der feito até amanhã

A Prefeitura de Manaus alerta os contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), que optaram pelo pagamento parcelado do tributo em 2021, sobre o prazo para pagamento sem juros e multa da terceira parcela que se encerra nesta terça-feira (15).

Caso não possua o carnê em mãos, o contribuinte poderá emitir a segunda via das guias para pagamento diretamente na página do Manaus Atende na internet (http://manausatende.manaus.am.gov.br). Mais informações poderão ser obtidas por meio do disque 156, serviço de informação tributária da Prefeitura de Manaus.

Mantendo pagamento em dia, o contribuinte evita o acréscimo de juros de 1% ao mês, mais a multa de mora diária de 0,33%, com limite de 20% ao mês.

Lançamento

Para este exercício, a Prefeitura de Manaus lançou 44.156 contribuintes residenciais na classificação de isentos do IPTU. Somente em 2021, foram incluídos nessa lista mais de 28 mil contribuintes de baixa renda, que se encaixavam nos seguintes critérios: proprietários de um único imóvel de uso residencial, cujo valor de lançamento do tributo fosse inferior a uma Unidade Fiscal do Município (UFM), que neste ano foi ajustada ao valor de R$ 114,61.

Em se tratando de imóveis tributáveis, o lançamento deste ano contabilizou 542,7 mil contribuintes cadastrados na base do IPTU.

Meta

De acordo com o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, a meta é alcançar a marca de R$ 300 milhões na arrecadação do IPTU para este ano, isso somando os números até dezembro.

“Isso significa mais investimento para as ações de melhoria para a nossa cidade, incluindo as áreas de educação, saúde, infraestrutura, entre outras, que são importantes para o bem-estar da população da nossa cidade”, exemplificou Pontes.