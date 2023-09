Padre Fábio de Melo entra no palco do ‘Sou Manaus Passo a Paço’ e público vibra

Padre Fábio de Melo agita público no "Sou Manaus Passo a Paço 2023"



Manaus/AM - O público vibrou com a chegada do Padre Fábio de Melo no palco do “Sou Manaus Passo a Paço 2023”, nesta quinta-feira (7).

Em seguida, a programação segue com a Banda Templos / Jander Rios, Felipe Neto / Jô Souza e finaliza com Isadora Pompeo no Palco Bradesco. As atrações seguem em outros dois palcos.

O festival chega ao fim após três dias de shows com atrações diversas. Só na primeira noite foi registrado um público com 170 mil pessoas. Já na segunda noite mais de 150 mil pessoas estiveram no evento.