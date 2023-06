Kevin O Cris, Léo Magalhães, Marina Silva e Zé Felipe são confirmados no Paço a Passos 2023

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou Léo Magalhães, Marina Sena, Zé Felipe e Kevin O Cris, no Passo a Paço 2030, que irá acontecer nos dias 5, 6 e 7 de setembro. O anúncio foi feito no esquenta do evento, que acontece neste sábado, no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus.

