Pacientes são transferidos após enxurrada alagar hospital do Hapvida em Man

Vídeos feitos por familiares mostram o instante exato das transferências para leitos nos andares superiores. As imagens mostram que água chega ao calcanhar maqueiro. Apesar dos transtornos, todas as providências foram tomadas.

Manaus/AM – Pacientes que estavam internados no Hospital Rio Negro, da operadora de saúde Hapvida, tiveram que ser transferidos às pressas durante o temporal da madrugada de hoje (1), no Centro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.