RG e seguro-desemprego: PAC Móvel realiza serviços no estacionamento da Águas de Manaus

Manaus/AM - A partir desta semana, a unidade móvel do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Buriti está disponível ao público no estacionamento da sede da Águas de Manaus, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

O espaço funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, e os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio.

Serão oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, carteira para pessoas com deficiência – que isenta o portador das tarifas no transporte -, seguro-desemprego, atendimentos da Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev), com emissão de contracheque, cédula C, atualização de cadastro, consulta e andamento de processos, além de cadastro no Portal do Segurado, dentre outros.