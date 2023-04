Ovo de Páscoa é vendido por R$ 28 a até R$ 165 em Manaus, indica Procon-AM

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/AM) divulgou a tabela de preços de produtos de Páscoa, como chocolates, peixes e mariscos coletadas através da pesquisa. A pesquisa aponta variação de preços de até 312,7% no Bacalhau e 2.199% no valor do ovo de Páscoa. A lista completa pode ser conferida abaixo.

Consta na lista uma relação com 81 itens em que o consumidor vai poder conferir os produtos e seus diferentes preços como chocolates, ovos de Páscoa, chocolates e peixes. A recomendação do Procon/AM é verificar a qualidade do produto, a quantidade e o preço.

Veja a tabela de preços: