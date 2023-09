Ossada humana é encontrada às margens de rio na Feira da Manaus Moderna

A ossada deve ser removida para a sede do IML, no bairro Cidade Nova. Esta é a segunda ossada encontrada em Manaus nas últimas 24 horas.

Os restos mortais foram encontrados por trabalhadores do local, em uma faixa de areia próximo da Balsa Verde. O crânio apresenta uma rachadura e foi trazido pelas águas junto com outros ossos.

