Orquestra do Liceu encantam público com ‘Musicais Inesquecíveis’

Para os alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro que compõem a Orquestra Jovem e o Coral Infantojuvenil, a noite de quarta-feira (16/08) foi de realização pessoal e de colocar o aprendizado em prática. Para o público que compareceu ao Teatro Amazonas, a noite foi de deleite com a apresentação de canções inesquecíveis de grandes musicais.

Músicas conhecidas do grande público foram executadas pela orquestra e pelo coral, em uma apresentação tão encantadora quanto divertida. O repertório viajou pelos grandes musicais da Broadway, memoráveis musicais de Hollywood e até mesmo os musicais de animação da Disney.

Para o maestro Davi Nunes, diretor do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, a apresentação dos alunos no Teatro Amazonas é uma etapa importante do processo de formação artística deles. “No meu ponto de vista, o processo pedagógico vai do aprendizado do instrumento, do aprendizado da voz do coralista, dos ensaios lá no Claudio Santoro, das aulas, e chega aqui no Teatro Amazonas. Porque quando o aluno ensaia, ele está ensaiando com vistas a uma apresentação”, afirma o maestro.

O diretor do Liceu também declara que a apresentação abre um leque de possibilidades aos alunos. “Quando o aluno pensa em se apresentar no Teatro Amazonas, ele trabalha todo um processo de compreensão de onde ele pode chegar”, opina Davi Nunes.

“Além das aulas, esse trabalho que nós estamos fazendo também proporciona aos nossos alunos a experiência da vivência artística. E isso é algo que só o Liceu pode proporcionar porque a Secretaria de Cultura tem o trabalho no teatro, com os corpos artísticos. Essa troca de informações no palco, com os professores alimentando, é muito importante”, diz o maestro.

O aluno de flauta transversal Davi Carvalho Barbosa era um dos estreantes no palco do Teatro Amazonas. “É minha primeira vez aqui. É muita emoção, ansiedade, nervosismo. Mas, ainda assim, estou seguro do que eu tenho que fazer”, declarou o flautista.

O barítono Thiago Lucas, coralista do Coral Infantojuvenil já um veterano aos 17 anos. Com dez anos de Liceu Claudio Santoro, Thiago iniciou as aulas de canto aos sete anos e foi um dos solistas na apresentação.

“É sempre uma sensação maravilhosa estar aqui no teatro. Tenho muito tempo de experiência, mas cada vez se torna uma experiência única na nossa vida. O Liceu proporciona isso para a gente: através da nossa arte, encantar as pessoas em um teatro tão esplendoroso como este”, disse o barítono.

Responsável pela regência do espetáculo, a maestrina Elena Koynova disse que, para os alunos, é muito prazeroso trabalhar esse tipo de música. “A linguagem musical dos musicais é muito mais próxima da nossa época. Para mim, é sempre um prazer enorme estar na frente desses jovens. Eles são uma inspiração para mim”, afirmou a maestrina, que é responsável pela Orquestra Jovem e toca violino na Amazonas Filarmônica.

Na plateia do espetáculo, o jovem Moacir Parnaíba achou o concerto emocionante. E disse que experimentou vários sentimentos ao longo da apresentação.

“Foi muito emocionante. No início, foi aquela coisa mais calma, com os musicais da Broadway, depois chegou às músicas da Disney e, aí sim, pegou mais na nostalgia. ‘Rei Leão’, ‘Aladim’ lembraram muito a minha infância e me fizeram relembrar momentos de criança. Junto com essa orquestra maravilhosa, foi lindo”, elogiou Moacir.