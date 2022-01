Ônibus e terminais de Manaus passam por higienização para combater a Covid-19

Manaus/AM- Para combater e frear o aumento no número de casos de Covid-19, a Prefeitura de Manaus adotou uma nova estratégia de enfrentamento à doença em Manaus, com a lavagem e higienização de locais com grande circulação de pessoas, como os terminais e plataformas de ônibus.



A limpeza foi iniciada por volta das 22h do último sábado (15), no Terminal 3 (T3) na Cidade Nova, zona Norte, e foi realizada pelos servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que lavaram as plataformas, corrimãos, bancos e demais espaços compartilhados pela população.



No decorrer da semana, a prefeitura vai seguir com a sanitização dos demais terminais e plataformas, como também realizar outras medidas para frear o avanço da Covid-19.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.