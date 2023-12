Obras no Centro de Atendimento ao Turista chegam à reta final em Manaus

Manaus/AM - As obras da reforma do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro Histórico de Manaus, avançam e já apresentam 86% da execução concluída. Com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2024, a reforma do local é mais um investimento no turismo.

Com 328 metros quadrados, o espaço entra na fase de acabamento das pinturas, sinalização visual da fachada e instalação de placas solares, sendo o primeiro CAT a usar energia renovável.

Para a obra, o Governo do Amazonas destinou R$ 430 mil, priorizando a ampliação das salas e espaços especiais, como a sala de atendimento aos turistas e de atendimento da Polícia Turística da Polícia Militar (Politur).

Conforto e comodidade

O espaço conta com saguão de exposições, rampa de acessibilidade e varanda de acesso para garantir informações, orientações sobre a prática de atividades turísticas no Amazonas, conforto, comodidade e praticidade aos turistas que estiverem na área Central da capital amazonense.

Atendimentos temporários

Até a finalização da obra do CAT da Eduardo Ribeiro, o atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro de Atendimento ao Turista sob a administração municipal, situado na avenida Floriano Peixoto, Centro.

No espaço, o turista vai encontrar informações sobre serviços, roteiros com mapas, endereços de hotéis, locais para passear, comer, visitar no estado, além de agências e guias de turismo regularizados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

A instituição mantém uma equipe técnica para realizar atendimento de regularização, de guia de turismo, divulgação de material das campanhas institucionais, para prestadores cadastrados.