Obras de recuperação da avenida Rodrigo Otávio chegam à etapa final

Manaus/AM - As obras de requalificação viária na avenida Rodrigo Otávio, bairro do Japiim, zona Sul, estão chegando a sua etapa final e são realizadas à noite para não agravar o trânsito no local. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, aproveitou o início da madrugada desta quarta-feira (9) para acompanhar o andamento da obra, que tem um total de cinco quilômetros de extensão, totalizando 10 quilômetros lineares de asfalto de qualidade nas duas pistas.



“Esta avenida, especialmente, tem muito significado para mim e para Manaus porque liga a cidade ao Distrito Industrial. Sempre sonhei em vê-la em sua plenitude e agora ela está recebendo a última placa de asfalto. A Rodrigo Otávio se junta a tudo que estamos fazendo no Distrito Industrial. Ela, sozinha, é maior que as demais ruas do ‘Requalifica 6’ e eu tenho cobrado que ele seja todo completado por ser uma grande obra no conjunto”, destacou o prefeito Arthur Neto.



A avenida Rodrigo Otávio começa no entroncamento das avenidas André Araújo, Alameda Cosme Ferreira e Efigênio Salles, onde está localizado o complexo viário Gilberto Mestrinho, e se estende até a rotatória da Suframa, fazendo a ligação entre as zonas Sul, Leste e Centro-Sul.



Além da avenida Rodrigo Otávio, o “Requalifica 6” conta também com outras 41 vias. Durante os últimos dois anos, a Prefeitura de Manaus lançou sete edições do Programa de Requalificação Urbana e Viária de Manaus, levando asfalto para toda a cidade, com prioridade para os corredores onde trafegam os ônibus do transporte coletivo e as vias que fazem interligação entre bairros, tornando-se vias de escape para o trânsito e melhorando a mobilidade.



Atualmente, as obras também avançam com o “Requalifica 7”, que irá contemplar mais de 200 vias e 115 quilômetros de asfalto, paralelo aos residuais do Requalifica 6, como a própria Rodrigo Otávio, já em fase de conclusão, com a colocação da última camada de asfalto.