Obra na avenida Ephigênio Salles chega a 80% de conclusão em Manaus

Manaus/AM - Durante a madrugada deste sábado (16), foi realizado o içamento e a montagem da cobertura, do guarda-corpo e do corrimão da nova passarela na avenida Ephigênio Salles, no trecho em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Com isso, a obra chega a 80% de conclusão.

“Essa obra impactará diretamente na fluidez do trânsito, neste que é um dos principais gargalos da cidade de Manaus. A faixa de pedestre com o semáforo na frente do Tribunal de Contas resulta em vários períodos de retenções ao longo do dia. Agora, com a nova passarela, o motorista que sair da rotatória do Coroado irá trafegar até a rotatória das Letras no bairro Dom Pedro, sem nenhuma interrupção. Essas estruturas são essenciais para garantir a segurança do pedestre e a mobilidade urbana”, explica o secretário de Obras, Renato Junior.

Essa é uma importante fase da obra que recebe a estrutura metálica, um material resistente e que garante mais segurança ao equipamento. A cobertura conta com telhas termo-acústicas que não absorvem o calor e diminuem o som da chuva, por conta da esponja de isolamento térmico e acústico. O fino acabamento será garantido pela confecção do forro de gesso acartonado e as luminárias embutidas em LED.

Nesta etapa do serviço, a estrutura metálica foi instalada e a obra da passarela será concluída e entregue no mês de outubro deste ano. A colocação da estrutura metálica é realizada sob medida para que todos os espaços dos 38 metros de extensão sejam devidamente aproveitados.

O próximo passo será a implantação dos dois elevadores nas laterais da via, que garantirão a acessibilidade.

Alargamento

Simultaneamente, o alargamento da via é executado a partir das desapropriações no entorno, para a criação de uma terceira faixa de veículos no sentido bairro-Centro.

A avenida é alargada em uma faixa, na extensão de 1,2 quilômetro, no trecho a partir da avenida Mário Ypiranga Monteiro até a avenida Via Láctea. A retirada do canteiro central foi finalizada, assim como a concretagem e a instalação de 450 divisores de pista.