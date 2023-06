Obra emergencial em tubulação é realizada em beco na avenida Constantino Nery

Na sequência, a via receberá a recuperação asfáltica no trecho atingido, entre outros serviços básicos necessários, para melhorar a infraestrutura na área.

“Agimos de imediato, para que o problema não provoque prejuízos aos moradores. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras Renato Junior é realizar a troca dos tubos danificados por aduelas em concreto, que proporcionarão maior vazão ao fluxo de águas das chuvas”, explicou o subsecretário.

Manaus/AM - Uma obra emergencial começou a ser realizada, nesta segunda-feira (12), no beco Nipoa, localizado na avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.