Obra do parque Amazonino Mendes avança com construção de quadras e quiosques

Manaus/AM - Entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, na divisão entre as zonas Leste e Norte, a Prefeitura de Manaus avança com a construção do futuro parque Amazonino Mendes, antigo Gigantes da Floresta, com armação das lajes dos quiosques gourmet e de estruturas das quadras de areia e poliesportiva.

A obra é parceria da atual gestão municipal com o governo do Estado e busca transformar a realidade dos moradores das zonas mais populosas da cidade.

As intervenções são feitas em frentes distintas com o objetivo de concluir trechos do parque linear de mais de 2 quilômetros de extensão. Os serviços realizados nos canteiros incluem, ainda, drenagem de platôs, como das áreas do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs) e dos prédios; acabamento de terraplenagem nas áreas da quadra poliesportiva, quiosques e quadra de areia; e início de pintura permeabilizante dos tubos das quadras.

Serão criados no parque áreas de vivência bosqueadas; faixa saudável com pista de caminhada; faixa verde para a arborização e ciclovia; quiosques com áreas de mesas; passeios livres de obstáculos, para se caminhar ao ar livre; além de academias ao ar livre, permitindo aos moradores resgatar os vínculos e o senso de pertencimento com os espaços públicos.

As calçadas do parque terão a caixa viária regularizada, serão dotadas de passeios, guias, sarjetas, sinalização horizontal e vertical, bem como de dispositivos de microdrenagem e acessibilidade universal (rampas, faixa de pedestre, pontes de interligação).

Obra

A previsão é que o espaço seja entregue em dezembro de 2023 e o prazo de construção é de 360 dias corridos. A obra foi licitada ainda no ano passado, tendo como vencedora a construtora Progresso Ltda., dentro da concorrência pública 012/2022, realizada pela Comissão Municipal de Licitação (CML), no valor de R$ 47.738,779,20.

Com a construção, a população vai ganhar um espaço público de qualidade em uma área que não tinha uso definido, que abrigava lixeiras viciadas e ocupações irregulares, que não agregavam valor à comunidade.

Faixa etárias

Para atender todas as faixas etárias e grupos, a prefeitura projetou espaços para Pessoas com Deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida, como um playground inclusivo e um play pet. Zumbas, shows e apresentações culturais também terão área reservada no complexo.

O CAPs terá 626,20 metros quadrados e o espaço vai ganhar a construção de 180 unidades habitacionais no seu entorno, divididas em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com 101 vagas de estacionamento para carros e motos. Estes serão entremeados por calçadas arborizadas e playgrounds.

E, na extremidade oposta ao conjunto habitacional, será implantado o parque temático com esculturas de grandes dimensões alusivas à natureza amazônica, obra que ainda será licitada pela prefeitura, com uma diversidade de cenários interativos e lúdicos. Os espaços terão iluminação cênica direcionada, como também alguns vão contar com áreas molhadas com jatos d'água.