Obra de construção de viaduto na Av. das Torres avança e chega a 45% de conclusão

Manaus/AM - As obras do complexo viário na interseção entre as avenidas Barão do Rio Branco e Av. das Torres, já estão 45% concluídas segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Após a interdição de parte das vias, no último dia 1° de agosto, as equipes conseguiram acelerar os trabalhos.

No local, o prefeito David Almeida, realizou uma vistoria técnica e assegurou que a obra está avançada e deve ser entregue até o fim deste ano, seis meses antes do prazo original.

“As obras estão a todo vapor, estamos com as equipes em um trabalho intenso, para que a gente possa entregar a obra no prazo estipulado. Essa obra foi contratada para ser entregue no mês de junho, mas com o avançar dos trabalhos, nossa estimativa é entregar um presente de Natal para a nossa cidade com a liberação desse viaduto aqui na avenida das Torres, nesse entroncamento com a Barão de Rio Branco. As obras estão transcorrendo dentro da normalidade e nós acreditamos que o prazo será cumprido”, disse Almeida.

Uma média de 30 estacas do tipo raiz foram perfuradas na Barão do Rio Branco, no trecho interditado, para a fundação da passagem de nível inferior. Além desse serviço, o local recebe outras quatro frentes de obras de forma simultânea.

A equipe atua na escavação da avenida Governador José Lindoso, para a concordância da pista na passagem de nível inferior e na adequação de retorno para fazer a pista de aceleração e desaceleração com o objetivo de melhorar o fluxo. No deslocamento da rede de drenagem próximo ao retorno, as equipes executam a injeção dos tirantes para a contenção do solo, proveniente da escavação da passagem de nível inferior.

A obra do complexo viário tem por objetivo desafogar o trânsito e solucionar de forma definitiva o problema na área, eliminando os semáforos presentes na avenida Barão do Rio Branco, para tornar a trafegabilidade dos motoristas e pedestres mais segura.