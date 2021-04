Novos ônibus passam a circular sem cobradores em Manaus; confira

Contudo, segundo a prefeitura, as empresas se comprometeram a absorver e realocar esses colaboradores. Segundo o secretário de transportes, diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, apenas as linhas chamadas de “alimentadoras”, que possuem fluxo menor de passageiros, irão operar sem cobrador. As demais seguirão com os dois funcionários.

