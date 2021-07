Novo reajuste nos preços dos combustíveis e gás de cozinha começa a valer hoje

A gasolina, o diesel e o gás de cozinha ficam mais caros a partir desta terça-feira (6). é que a Petrobras divulgou novo reajuste, o oitavo só neste ano.

Segundo um comunicado emitido pela empresa, o reajuste nas refinarias será de 6% no valor da gasolina, que vai para R$ 2,69; e de 3,7% no preço do diesel, que passa a custar R$ 2,81.

A Petrobras explica ainda que o consumidor deve sentir bastante a diferença, já que o preço para o consumidor final chega acrescido de vários impostos: "Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais; custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis no caso de gasolina e diesel; custos para envase pelas distribuidoras no caso do GLP; além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores", explica o comunicado.

Até esta segunda-feira (5), o preço praticado nos postos de Manaus era em média de R$ 5,30. O gás de cozinha também passa mais no bolso, o reajuste estipulado para o produto foi de 5,9%.

A botija também é um dos itens mais caros no Amazonas e em muitas cidades chega a custar mais de R$ 100.