Novo posto de vacinação começa a funcionar no T6

O novo posto de vacinação montado pela Prefeitura de Manaus no Terminal de Integração 6 (T6), localizado na avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul, começou a funcionar neste sábado (17), no horário das 9h às 16 horas, com as duas modalidades de atendimento, sendo três estações de drive-thru e uma fixa, para atender as pessoas que não possam ir em carros. Ele substitui o ponto que funcionou na Universidade Nilton Lins, desativado a partir desta data.

Neste sábado, foram vacinados integrantes da faixa etária de 55 a 59 anos, portadores de alguma das comorbidades elencadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que não puderam ir aos postos durante a semana.

Também foram vacinadas pessoas de 18 a 59 anos com diabetes, obesidade grave (IMC igual ou maior que 40) e cardiopatias; e pessoas com 60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose do imunizante, além de idosos de 60 a 63 anos com a segunda dose da vacina CoronaVac/Butantan, cujo intervalo entre doses orientado pelo laboratório é de 28 dias.