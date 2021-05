Novo ponto de vacinação contra a Covid-19 é instalado na zona Norte

Manaus/AM - A partir de segunda-feira (10) estará em funcionamento um novo ponto de vacinação contra a Covid-19, no estacionamento do supermercado Coema, avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, no Novo Israel, zona Norte. Ele vai substituir o ponto que funcionava no Terminal de Integração 6 (T6), no Lago Azul.

A mudança foi necessária porque a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está buscando facilitar ainda mais o acesso dos moradores da zona Norte à vacina.

O posto vai funcionar em sistema de drive-thru e ponto fixo, de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h.

A vacinação é feita de acordo com o agendamento eletrônico realizado pelo “Imuniza Manaus” (https://imuniza.manaus.am.gov.br/). Quem estava agendado para o T6 está sendo redirecionado para o novo ponto. Quem não conseguiu se cadastrar no sistema e atender aos critérios para a vacinação na etapa atual da campanha, pode ir diretamente ao ponto de vacinação, com os documentos obrigatórios.