Nove unidades de saúde em Manaus ofertam vacina contra a Covid neste sábado

Manaus/AM - Manaus segue com a oferta das vacinas contra a Covid-19, neste sábado (4), e enfatiza que ao se vacinar, os manauaras se protegem contra as formas graves da doença. O serviço estará disponível em nove pontos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que funcionarão das 8h às 12h. Os endereços das unidades de saúde podem ser consultados no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais da instituição.



Dados do Sistema Municipal de Vacinação mostram que quase 600 mil pessoas estão em atraso com a terceira dose e mais de 460 mil ainda não tomaram a quarta dose. Uma situação que mostra que a vigilância pela população, precisa aumentar.



Para se informar sobre as doses recebidas ou se há pendência, os usuários podem consultar a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), que pode ser acessada individualmente, digitando o CPF e a data de nascimento.



Para receber o imunizante é importante que o usuário leve seu cartão de vacina, documento oficial com foto e o CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS). Mas em casos de perda do cartão de vacinação, basta apresentar a Carteira de Identidade para ser vacinado.



Confira os pontos de vacinação contra a Covid-19 deste sábado 04:



Zona Norte

- Clínica da família Carmen Nicolau - Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

- USF Áugias Gadelha - Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

- USF Major PM Sálvio Belota - Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina;



Zona Sul

- USF Doutor José Rayol dos Santos - Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores;



Zona Leste

- USF Alfredo Campos - Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

- USF Amazonas Palhano - Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

- USF Leonor Brilhante - Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves;



Zona Oeste

- USF Deodato de Miranda Leão - Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

- USF Leonor de Freitas - Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.