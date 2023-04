Nove pontos de vacinação contra a Covid-19 vão funcionar neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Nove pontos de vacinação contra a Covid-19 estarão em funcionamento das 8h às 12h, neste sábado (8), em pontos estratégicos da capital, para que a população inicie ou prossiga atualizando seu esquema vacinal com as doses de reforço para evitar as formas graves da doença, que continua sendo um desafio para as autoridades sanitárias do mundo.



Os imunizantes estarão disponíveis para crianças, adolescentes, adultos e idosos, conforme os grupos e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde. Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. Os endereços podem ser conferidos no link bit.ly/localvacinacovid19 e também nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.



A titular da Semsa, Shádia Fraxe, reafirma o compromisso da gestão do prefeito David Almeida em proteger a população contra as formas graves da doença, que requerem hospitalizações e são uma forte ameaça ao funcionamento do sistema de saúde público.



“Embora estejamos vivendo um cenário epidemiológico mais positivo, é sempre importante lembrar que as vacinas representam a arma mais eficaz na guerra contra a Covid-19. Iniciar e manter o esquema vacinal atualizado é a melhor contribuição que a população pode dar à saúde coletiva. Continuo apelando para que todos se vacinem”, acentua.



Shádia Fraxe acrescenta que a perda do cartão de vacinação não inviabiliza o recebimento das doses. Nesta situação, o imunobiológico pode ser recebido mediante a apresentação do documento oficial com foto.



“O importante é se vacinar e contribuir na luta contra a Covid-19. Pedimos que as pessoas aproveitem o sábado para se proteger. Basta ir a uma das nossas nove unidades em funcionamento para receber essa proteção que é fundamental no combate às formas graves da Covid”, assinala.



O usuário pode verificar o número de doses recebidas e as doses que ainda precisa receber acessando a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando apenas o CPF, no campo “Consultar minhas doses”.



Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (8):



Zona Norte

- Clínica da família Carmen Nicolau - Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

- USF Áugias Gadelha - Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

- USF Major PM Sálvio Belota - Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina.



Zona Sul

- USF Doutor José Rayol dos Santos - Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores.



Zona Leste

- USF Alfredo Campos - Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

- USF Amazonas Palhano - Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

- USF Leonor Brilhante - Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves.



Zona Oeste

- USF Deodato de Miranda Leão - Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

- USF Leonor de Freitas - Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.