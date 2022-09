Nova linha de ônibus passa a circular a partir de hoje em Manaus

Manaus/AM - A partir desta sexta-feira (16), a linha 099 com itinerário T4/Nova Vitória/Novo Horizonte no Distrito Industrial 2 passa a reforçar a frota que atende a zona Leste da cidade e demais comunidades no entorno.

A linha 099 partirá do Terminal de Integração 4 (T4), no bairro Cidade Nova, zona Norte, no sentido Terminal/bairro, seguirá pela avenida Itaúba, depois vai acessar as vias por dentro do bairro Nova Vitória, seguindo pelas ruas A, C, D, Q e Hibisco e finaliza na avenida Flamboyant, na comunidade Novo Horizonte.

No sentido bairro/Terminal 4, a linha 099 seguirá pela avenida Flamboyant, depois segue pelas vias do bairro Nova Vitória e ruas Hibisco, Q, D, C e A, avenida Itaúba e finaliza no Terminal 4.