Nova linha de ônibus começa a operar hoje em Manaus; saiba mais

A linha 006 deixará de atender a avenida Sócrates Bomfim, no trecho da Marina Tauá, e a nova linha 009 (Marina Tauá/Rio Belo) atenderá esse trecho e a avenida Frederico Baird, operando como linha coletora até as proximidades da avenida do Turismo.

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (17), haverá a alteração no itinerário das linhas de ônibus 006 e será criada a linha 009 para atender os usuários da região do bairro Tarumã, zona Oeste da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.