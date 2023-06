Nova Feira de Produtos Regionais e Agroecológicos é inaugurada nesta sexta em Manaus

Os consumidores que comparecerem ao local vão poder encontrar produtos diversos como frutas, verduras, hortaliças microgreen, alimentação vegana, artesanato indígenas, produtos fitoterápicos, mel e derivados, plantas, adubos e composto. Alguns produtos serão comercializados conforme a sazonalidade, a exemplo o abacate, a bacaba e o buriti. Já as hortaliças, assim como nas demais feiras, serão encontradas ao longo do ano todo.

Manaus/AM - Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), vai inaugurar uma Feira de Produtos Regionais Orgânicos e Agroecológicos, nesta sexta-feira (23). A nova edição da feira faz parte da programação de aniversário de 20 anos da ADS e será realizada no estacionamento G1, do Shopping Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira, 5705, zona oeste de Manaus.

