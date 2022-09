No último dia do Passo a Paço, atrações agitam público infantil e gospel em Manaus

Manaus/AM - No último dia do SouManaus Passo a Paço 2022, as primeiras atrações agitaram o público infantil e gospel, em Manaus. O cantor Tony Allysson se apresentou no palco Caboquinho com músicas religiosas e orações.

No mesmo palco, Tony Salles e o Art Trio se apresentaram. A criançada também se divertiu com o Mundo Bita, Orquestra Villa da Barra, DJ LF e Alexa Yngrid e Bailarinas. A cantora Rayla Araújo entrou no Palco Passinho para fechar a noite.

Cantora Rayla Araújo agita público no Palco Passinho do SouManaus Passo a Paço 2022.



A apresentação da cantora Bruna Karla irá fechar a programação do Palco Caboquinho e André Valadão no Palco Tucupi.