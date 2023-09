No ritmo do forró, Padre Duda agita público gospel no ‘Sou Manaus Passo a Paço’

A programação continua com a presença do Padre Fábio de Melo e em seguida DJ Dí Andrade e a Banda Templos / Jander Rios.

Presente na última noite do festival, o prefeito da capital David Almeida acompanhou a abertura do show: “Quem disse que forró não evangeliza?”, disse.

Manaus/AM - No ritmo do forró, o cantor Padre Duda agitou o público gospel no “Sou Manaus Passo a Paço 2023”, nesta quinta-feira (7).

