No Largo São Sebastião, público se emociona ao assistir transmissão da 1ª noite do Festival de Parintins

Manaus/AM - Torcedores e turistas podem acompanhar em Manaus a transmissão das três noites de festival.





A emoção com o Festival Folclórico de Parintins retornou após dois anos sem a realização da festa, devido à pandemia. No entanto, o público que não conseguiu ir para sua 55ª edição, na Ilha da Magia, tem um espaço no Largo São Sebastião, em Manaus, que transmite a emoção do espetáculo ao vivo. A animação não faltou para torcedores que compareceram na primeira noite de festival, nesta sexta-feira (24).



A ação inédita do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), acontece entre os dias 24 e 26 de junho. As transmissões, que fazem parte do projeto “Circuito +Cultura”, iniciam 30 minutos antes do espetáculo em Parintins.





A iniciativa tem como objetivo levar a maior manifestação cultural do estado ao público que não teve como ir a Parintins neste ano. A proposta é uma determinação do governador Wilson Lima, de levar a festa para o Largo São Sebastião, que costuma ser o palco de diversas manifestações culturais.



Emoção



No local foram dispostas cerca de 100 cadeiras para o público e um telão para quem decidiu prestigiar as apresentações dos bois-bumbás no maior cartão-postal de Manaus. Apesar do espetáculo ser transmitido, torcedores afirmaram que a emoção chega próximo de estar presencialmente na Arena do Bumbódromo.



“Estou muito empolgada. Foram dois anos sem festival. Queria muito estar em Parintins mas tive que continuar trabalhando. Pensava que não ia ter nenhum lugar para assistir para os que ficaram. Fiquei feliz de saber que teria o telão aqui porque o largo é um ícone. Posso dizer que dá sim para matar a saudade", contou a torcedora do Caprichoso, Sibelle Silva, 31.



O boi Garantido abriu a primeira noite de festival, e para a torcedora do boi-bumbá e assistente administrativa Elanir Melo, 28, a experiência de voltar a assistir ao festival à distância ainda é emocionante.



"Acredito que depois de 2 anos, é o mais próximo que vamos estar, por não ter conseguido sair da cidade para assistir. Está sendo ótima a experiência. O Largo é o lugar favorito dos manauaras, dos amazonenses, então acho que combinou muito bem com a noite emocionante", destacou.



Programação



Seguindo a ordem do sorteio de apresentação do 55º Festival de Parintins, o boi Garantido abriu a primeira noite, nesta sexta-feira (24/06), enquanto o Caprichoso encerra a programação da noite.



Na segunda noite, neste sábado (25/06), o bumbá azul e branco inicia o espetáculo no Bumbódromo e o vermelho e branco fecha a noite.



Na última noite de apresentações, no domingo (26/06), o festival inicia com o boi Garantido e o Caprichoso faz o encerramento.



Horário das próximas transmissões no Largo de São Sebastião:



Sábado – 25/06

20h às 2h



Domingo – 26/06

20h às 2h