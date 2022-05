No Dia do Trabalhador, Igreja Católica tem celebrações a São José em Manaus

Manaus/AM - No Dia do Trabalhador, 1º de Maio, o Santuário de São José Operário, no bairro da Praça 14, em Manaus, terá uma programação especial que conta com a chegada da carreata e festividade pelo padroeiro dos trabalhadores e desempregados.

A celebração começa as 8h30, com a missa na Paróquia Sagrada Família, na Avenida do Turismo, bairro do Tarumã. A partir das 9h30, haverá a concentração para a carreata, que passará pela avenida Coronel Teixeira, Avenida São Jorge, Rua Pará, Avenida Maceió, Avenida Major Gabriel, Avenida Tarumã e Avenida Visconde de Porto Alegre, onde ocorrerá a benção dos carros.

A comemoração no santuário contará com feijoada e muita música.