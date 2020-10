No Dia do Idoso, confira cuidados com prevenção à covid-19

Manaus/AM - A atenção à saúde física e mental das pessoas idosas é pauta prioritária na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. E, em tempos de pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus alerta, neste Dia internacional do Idoso, 1º/10, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), sobre a necessidade de medidas preventivas, uma rotina de atividades físicas, aliada a outros hábitos saudáveis, em combate à covid-19.

“Vivemos um momento difícil, delicado, devido à guerra contra esse inimigo letal, que é o novo coronavírus. Nossa maior preocupação é com a saúde de todos, com atenção especial aos idosos. É momento de acolhimento e proteção às pessoas da terceira idade e também de levar informação e incentivá-los aos cuidados para se prevenir contra a covid-19. Neste Dia do Idoso, nosso maior desejo é que as pessoas dessa melhor idade possam viver esse envelhecimento de forma digna, respeitosa e com muita saúde”, destacou Arthur Neto.

Desde a retomada gradual das atividades comerciais na capital, a prefeitura tem reforçado os cuidados que as pessoas idosas devem observar, para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Ao sair de casa, a pessoa idosa também deve evitar o contato com maçanetas, corrimãos de escadas e se debruçar em superfícies lisas, que podem possuir maior concentração do vírus. “Outra opção para evitar sair de casa é procurar serviços de entregas. Com a pandemia, muitos locais oferecem delivery, tornando-se uma ferramenta eficaz para resolver as necessidades básicas”, recomendou.