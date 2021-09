Nilton Lins lança 1º Festival Amazonas de Turismo nesta sexta em Manaus

Começa nesta sexta-feira (24), em Manaus, o 1º Festival Amazonas de Turismo, evento promovido pelo governo estadual, no qual a Universidade Nilton Lins estará presente com um stand onde irá fazer o lançamento do primeiro programa de formação superior em Turismo Sustentável do estado.

A reitora da Universidade, Gisélle Lins Maranhão, explica que o programa será realizado na modalidade de ensino a distância (EAD) e é voltado para estudantes e profissionais que já atuam na área, principalmente nos municípios do interior, e tem como objetivo maior, aliar o enorme potencial dessa atividade econômica no Amazonas, com a formação de especialistas na promoção do turismo sustentável, possibilitando às comunidades tradicionais e ribeirinhas novas oportunidades de emprego e renda, ao mesmo tempo em que são valorizadas a preservação ambiental e a autenticidade cultural para a geração de benefícios sociais permanentes.

Ainda de acordo com a reitora, o curso possui um completo plano educacional no qual, ao final de três anos, o aluno terá a formação superior em Tecnologia de Gestão do Turismo, bacharelado em Turismo e pós-graduação em Turismo Sustentável, por meio de estudos sucessivos ou concomitantes.

“A Universidade Nilton Lins reuniu neste projeto a experiência adquirida ao longo de quase três décadas como pioneira na formação de profissionais neste segmento no Amazonas, para desenvolver este programa e oferecer novas e significativas experiências aos alunos e aos empreendedores que já atuam na área em nossa região, única pela biodiversidade e riqueza cultural que deve ser preservada”, acrescentou Gisélle Lins.

A expectativa da Universidade é que a turma inicial do programa de formação superior em Turismo Sustentável inicie as atividades no primeiro semestre de 2022, após a realização do processo seletivo da instituição.

Novas oportunidades

Professor e coordenador do curso de Turismo da Nilton Lins, João Emanuel Maia, afirma que diante do impacto que a pandemia da Covid-19 teve no setor no Amazonas e em todo o mundo, o programa oferece a oportunidade para o desenvolvimento de uma nova visão e de atividades econômicas e sociais nos municípios amazonenses, uma vez que o Turismo Sustentável ainda está no estágio inicial no estado.

“Assim como todos os setores, o turismo está passando por transformações para se adaptar as novas demandas de turistas e viajantes, desde a questão do passaporte de vacinação, que já é uma exigência em muitos países, aos novos interesses e a busca por experiências diferenciadas. Neste ponto, o programa representa o começo de um futuro promissor para o setor no Amazonas”, avaliou o especialista.

Dentre as áreas que despertam atenção imediata e com maior potencial para o turismo sustentável no estado, o professor aponta o patrimônio material e imaterial, artístico e natural da região, assim como a gastronomia e a gestão da pesca sustentável como os mais promissores.