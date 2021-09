Neguinho da Beija Flor sobre Murilo Rayol: ‘meu grande amigo, a tristeza invade meu coração'

O sambista que ganhou o título de Cidadão Amazonense em 2018 e tem um carinho por Manaus iniciado com a sua amizade com Murilo, reagiu ao saber da notícia do falecimento, ainda na noite do sábado: “Hoje acabo de perder meu grande amigo Murilo Rayol. A tristeza invade meu coração!”, escreveu ele no Instagram.

Manaus/AM - Neguinho da Beija Flor já está no velório de Murilo Rayol, na funerária Canaã, em Manaus, se despedindo do empresário e compositor que foi amigo próximo.

