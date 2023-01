Navio Cruzeiro com mais de 1,3 mil turistas chega a Manaus na próxima terça

Quatro navios já passaram pela cidade durante a atual temporada, iniciada no dia 27 de setembro do ano passado. Até o mês de maio, está prevista a chegada de mais 13 cruzeiros, alcançando a marca de 17 cruzeiros.

A Prefeitura de Manaus vem realizando o receptivo aos turistas que chegam na cidade, que conta com rituais indígenas, apresentação de boi-bumbá, show de despedida, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

Manaus/AM - O navio de cruzeiro Viking Sea, da empresa marítima Viking Ocean Cruises, chega a Manaus na próxima terça-feira (17) às 12h, sendo o quinto navio a atracar na capital amazonense na atual Temporada de Cruzeiros 2022/2023. Mais de 1.300 turistas estão previstos para desembarcar no cais das Torres do Porto de Manaus, oriundos dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Caribe.

