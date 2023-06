Na semana do meio ambiente, Miss Rondônia visita o Bosque da Ciência em Manaus

Manaus/AM - O cenário da “passarela” é exuberante. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, um espaço dedicado a ciência, educação, lazer e que esbanja uma vegetação florestal, com animais da fauna amazônica e muitos atrativos turísticos, foi palco da Miss Rondônia Khrystma Siberth.

Na semana do Meio Ambiente, a Miss Rondônia Khrystma Siberth visita o Inpa pela primeira vez, no bairro Petrópolis em Manaus, zona sul da cidade.

Encantada declara: “que lugar privilegiado, o Inpa nos permite um contato diferenciado com à natureza, além de toda a importância dos estudos e conhecimentos científicos oriundos de pesquisas realizadas aqui, entendo que os projetos desenvolvidos no Inpa servem de sustentação inclusive para políticas públicas. O Dia do Meio Ambiente e a Semana do Meio Ambiente são importantes, mas precisamos ter consciência todos os dias. O ser humano de maneira geral, precisa mudar o modo de enxergar e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, e é claro que eu também me incluo. Há necessidade de transformações imediatas nos nossos hábitos diários de vida, por meio da educação ambiental. O descarte inadequado de lixo, a falta de coleta seletiva e de projetos de reciclagem, o consumo exagerado de recursos naturais, desmatamento, desperdício de água entre outros, causam consequências graves à natureza e a todos nós”, disse a Miss Khrystma Siberth.

Formada em relações internacionais, a Miss nascida em Porto Velho, afirma que visitar a capital do Amazonas está sendo uma experiência incrível e se anima para modelar em outros pontos turísticos da capital amazonense que vai conhecer nos próximos dias.

