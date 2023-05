Mutirão de regularização fundiária do Conjunto Habitacional Petrópolis vai até terça em Manaus

Em caso de dúvidas e informações referente aos documentos necessários para atendimento, o mutuário deve entrar em contato por whatsapp com o setor de Habitação, no número (92) 99297-6476.

Para fazer o processo, o titular, representante ou procurador do imóvel deve comparecer no mutirão de atendimento da Suhab das 8h às 13h, na rua Coronel Ferreira de Araújo, 46, bairro Petrópolis. O atendimento está sendo na Igreja Deus é Amor, em frente ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic).

Manaus/AM - A Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) está convocando moradores do Conjunto Habitacional Petrópolis para entregar os documentos necessários para fazer a regularização fundiária. As ações no bairro iniciaram na sexta-feira (12) e seguem na segunda (14) e terça-feira (15).

